Пенсионерам Севастополя цифровые приставки подключают волонтеры РТРС

Подведены первые итоги перехода на цифровой формат телевещания. Тем, у кого остался вопрос, как получать сигнал в новом формате, продолжают помогать волонтеры телерадиосети Севастополя.

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Ольга Шахайда вспоминает один из своих первых телевизоров – переносной, с черно-белым изображением. Однажды его взяли с собой, когда поехали к родственниками в Закарпатье.

«Вся улица собралась, – рассказывает женщина, – все сидят рядышком, а одна поднялась и за телевизор зашла, рукой показывает: там никого нет. Кто там может быть?!»

А сегодня Ольга Трофимовна сама удивляется качеству изображения. Подарок ветерану – приставку для просмотра цифрового телевидения – вручает начальник севастопольского филиала “Российской телевизионной и радиовещательной сети”. Мастер подключает и настраивает оборудование. Тест показывает – сигнал уверенный и во всём районе Мекензиевых гор, и в спальных районах Севастополя.

Встречает гостей с юмором Лариса Миронова. Этот визит – дополнительный повод для радости. Пятнадцать минут, и дорогостоящая спутниковая система больше не нужна.

«Встаю с утра, в 4 утра – включила, уже первые новости послушала, – говорит Лариса Миронова. – Нет, телевизор необходим, конечно. Мы уже привыкли к этой радости, как же без него!»

Не останутся без цифрового окна в мир и пациенты шестой городской больницы. После капитального ремонта здания летом открылось отделение сестринского ухода. Телевизор – подарок от библиотеки – поставили в самой большой палате. Врачи уверены: он скрасит больничные будни пациентов.

«Они ощущают домашний уют. Во-первых, отвлекающая такая терапия, они расслабляются, немножко уходят от своих состояний, от боли, возможно, переключатся на что-то другое – это для них очень важно, для паллиативных пациентов», – говорит Юлия Мамбедиева, заведующая отделением сестринского ухода горбольницы №6.

Работу по переходу на цифровое эфирное вещание сотрудники РТРС вели в Севастополе почти три года. За это время установлено 6 новых передающих станций, которые покрывают 97% территории, в том числе и сельскую зону. В рамках благотворительной акции более тридцати ветеранов получили в подарок цифровые приставки.

«Наше предприятие помогает телезрителям, любит своих зрителей. Мы в принципе с завершением перехода не остановились на марафоне добрых дел», – рассказывает Александр Ерисов, начальник Севастопольского филиала Российской телерадиосети.

В тесном контакте с РТРС – городское управление информатизации и связи. В течение девяти месяцев в ведомстве работает горячая линия. Пик звонков, по словам исполняющей обязанности его руководителя, пришёлся на 14 октября – когда было отключено аналоговое вещание.

«Если в начале поступали заявки о том, какую приставку купить, какая антенна подойдет, то соответственно сейчас таких консультационных звонок тоже очень много, но к ним с 14 числа прибавился большой объем заявок на приход волонтеров», – сообщила Александра Осипова, и.о. начальника главного управления информатизации и связи Севастополя.

14-15 октября на горячую линию поступило более пятисот звонков с просьбой предоставить волонтёра для подключения цифровой приставки. Сейчас практически все заявки выполнены. В листе ожидания их не более 20-ти.

Первые полторы недели вещания в новом формате показали — технических проблем в работе непосредственно главного передатчика нет. А вот приставки для приема цифрового эфира, судя по звонкам на горячую линию управления информатизации и связи, есть ещё не у всех севастопольцев. И чтобы современное телевидение наконец пришло в каждый дом, такие акции будут проводиться и дальше.

Ильдар Саудабаев, Антон Терешкин

Источник: Вести.Севастополь