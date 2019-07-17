Первая многодетная семья получила бесплатный земельный участок в Севастополе

17 июля 2019     27
Первая многодетная семья получила бесплатный земельный участок в Севастополе

Мать-одиночка с четырьмя детьми сможет построить дом в районе Максимовой дачи. Ещё 12 семей льготников уже знают места, где им выделена земля. Участки для них нарезаны в разных районах – от пятого километра Балаклавского шоссе до Байдарской долины. В департаменте по имущественными и земельным отношениям Севастополя сегодня заявили: ещё несколько сотен участков для очередников сформированы в районе сёл Орловка и Полюшко. 

«Те 69 гектаров, которые мы сформировали – я прошу прощения, но они действительно находятся в чистом поле. Все мы прекрасно понимаем, что предоставлять эти земельные участки мы будем в том случае, когда они будут как минимум подключены к электричеству, будет сформирована какая-то улично-дорожная сеть – чтобы можно было реально строиться», – сказал Рустэм Зайнуллин, директор департамента имущественных и земельных отношений Севастополя.

Дорожная карта уже сформирована. И по словам Рустэма Зайнуллина, рассчитывать на получение земли люди смогут уже к концу года. Останется только утвердить размер участков – все они должны быть по 10 соток.

Право на льготную землю в Севастополе имеют многодетные семьи, ликвидаторы Чернобыльской аварии и реабилитированные лица. Но нужно доказать, что больше земли в собственности нет, необходимо улучшение условий , а также – пройти ценз оседлости.

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Зеленский злой (ВИДЕО)
Зеленский злой (ВИДЕО)

Владимир Зеленский успешно набирает политические очки, играя под прицелами видеокамер в своего экранного персонажа Голобородько. 17 июля он приехал в Николаев и …


На Малаховом кургане и на Сапун-горе пройдут мероприятия в честь Дня ВМФ
На Малаховом кургане и на Сапун-горе пройдут мероприятия в честь Дня ВМФ

27 и 28 июля 2019 года на Мемориальных комплексах «Малахов курган» и «Сапун-гора» пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота …


Детские аттракционы в Балаклаве работают без допуска
Детские аттракционы в Балаклаве работают без допуска

Прокуратура выявила нарушения эксплуатации детских аттракционов на улице Новикова, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя в среду. В ходе проверки установлено, что …


Севастопольские школы готовят к новому учебному году
Севастопольские школы готовят к новому учебному году

На ремонт одного из самых крупных учебных учреждений Гагаринского района было выделено почти 4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба правительства в …


Звезда КВН обратился к Путину во имя одиноких отцов
Звезда КВН обратился к Путину во имя одиноких отцов

Участник команды КВН «Утомленные солнцем» Максим Бобков записал видеообращение, где обратил внимание на проблемы отцов, которым не позволяют видеться со …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты