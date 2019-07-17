Первая многодетная семья получила бесплатный земельный участок в Севастополе

Мать-одиночка с четырьмя детьми сможет построить дом в районе Максимовой дачи. Ещё 12 семей льготников уже знают места, где им выделена земля. Участки для них нарезаны в разных районах – от пятого километра Балаклавского шоссе до Байдарской долины. В департаменте по имущественными и земельным отношениям Севастополя сегодня заявили: ещё несколько сотен участков для очередников сформированы в районе сёл Орловка и Полюшко.

«Те 69 гектаров, которые мы сформировали – я прошу прощения, но они действительно находятся в чистом поле. Все мы прекрасно понимаем, что предоставлять эти земельные участки мы будем в том случае, когда они будут как минимум подключены к электричеству, будет сформирована какая-то улично-дорожная сеть – чтобы можно было реально строиться», – сказал Рустэм Зайнуллин, директор департамента имущественных и земельных отношений Севастополя.

Дорожная карта уже сформирована. И по словам Рустэма Зайнуллина, рассчитывать на получение земли люди смогут уже к концу года. Останется только утвердить размер участков – все они должны быть по 10 соток.

Право на льготную землю в Севастополе имеют многодетные семьи, ликвидаторы Чернобыльской аварии и реабилитированные лица. Но нужно доказать, что больше земли в собственности нет, необходимо улучшение условий , а также – пройти ценз оседлости.

Источник: Вести.Севастополь