Первая общегородская зарядка прошла в Севастополе

Сегодня утром в Севастополе состоялась первая общегородская зарядка, сообщила пресс-служба правительства города в субботу. Она прошла в рамках большой программы Всероссийского олимпийского дня.

Зарядку провели на 8 локациях: в парке имени Анны Ахматовой, парке Победы, эко-парке «Лукоморье», в сквере Героев Советского Союза, на набережной Учкуевки, на Мраморном пляже в Балаклаве, на пляже «Хрустальный» и на площадке у Дворца детского и юношеского творчества.

«Мы хотим мотивировать жителей и гостей города на здоровый образ жизни и физическую активность… приглашаем присоединиться к ЗОЖ-движению жителей всех районов Севастополя, от Северной стороны до Балаклавы», – сказала заведующая отделом организационно-методического обеспечения и профилактической работы «Центра лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики» Татьяна Денисова.

Зарядки будут проводиться еженедельно до конца лета, принять участие может любой желающий.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести Севастополя