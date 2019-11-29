Первая очередь трассы «Таврида» готова к зиме

Трассу Таврида готовят к работе в зимних условиях. По информации пресс-службы компании ВАД уже заготовлено 650 тонн противогололёдных материалов.

По плану их будет почти в три раза больше. Обработкой трассы и уборкой снега займётся субподрядная организация. Она уже получила 19 единиц специальной техники. В зимний период на «Тавриде» будут работать тракторы с навесным оборудованием, КАМАЗы с передними и боковыми отвалами, автогрейдеры и погрузчики. В строительной компании намерены избежать ситуаций, которые происходили на трассе прошлой зимой. Диспетчерская служба открыла линию, на которую сможет обратиться любой участник дорожного движения по телефону: +7-911-107-44-24.

Служба информации «Вести – Севастополь»

АО «ВАД»

Источник: Вести.Севастополь