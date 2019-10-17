Первая партия крымского мороженого пришла в Китай

17 октября 2019     18
Первая партия крымского мороженого пришла в Китай

Первая партия мороженого, сделанного в Крыму, доставлена в Поднебесную. Ее везли морем из Новороссийска в специальном контейнере-рефрижераторе, который поддерживает температуру -22 градуса.

 

«Контейнер пришел! Товар в отличном состоянии! – сообщил «Вести – Севастополь» генеральный директор предприятия Александр Походенко, – прошли таможенную очистку, сейчас сделали выборку образцов для лаборатории. До получения карантинного сертификата, товар заморожен. Он находится на промежуточном подконтрольном таможне складе, работаем над ускорением решения этого вопроса!!!»

Александр Походенко рассчитывает, что к концу неделю мороженое полностью будет растаможено.

«Мы очень заинтересованы в китайском рынке, поскольку он огромный, и спрос на натуральную продукцию из России там стабильно высокий, – говорил директор предприятия перед отправкой контейнера. – Население трех городов, расположенных рядом с портом, в который придет наше мороженое, составляет 67 млн человек».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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