Первая сессия Заксобрания нового созыва пройдет в субботу

Как сообщил сегодня врио губернатора города Михаил Развожаев «в принципе, ничего не мешает уже на этой неделе провести первую сессию Законодательного собрания».

Заседание назначили на 10 утра 14-го сентября. Развожаев пояснил, что как временно исполняющий обязанности губернатора он имеет право на созыв досрочной первой сессии.

Там депутаты будут выбирать председателя парламента, его заместителей, руководителей комиссий и партийных фракций. Как уже сообщали «Вести – Севастополь», на пост спикера Заксобрания «Единая Россия» предлагает кандидатуру Владимира Немцева. Учитывая, что правящая партия снова получила большинство мест, кандидатура Немцева, скорее всего, будет одобрена.

Спикера парламента первого созыва Екатерину Алтабаеву, которая тоже стала депутатом, предлагают назначить сенатором от Севастополя в Совете Федерации.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь