Первая сессия Заксобрания: у спикера теперь будет три заместителя

Повестка дня первого заседания всегда строго регламентирована. Выборы председателя, его заместителей, руководителей комитетов и комиссий. Спикером на время становится старейший депутат ЗАКСа. Василий Пархоменко разменял 7-ой десяток.

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На пост председателя Законодательного собрания предлагают кандидатуру Владимира Немцева. Лидер регионального отделения ОНФ прошёл в городской парламент по списку «Единой России». Слова поддержки в его адрес звучат от соратника по общественной организации. До назначения врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев возглавлял Общероссийский народный фронт. Альтернативной кандидатуры никто не предлагает. За Владимира Немцева депутаты голосуют единогласно. Новый председатель занимает свое кресло.

По городскому уставу у председателя Законодательного собрания должны быть два заместителя. На эти должности депутаты предлагают Василия Пархоменко и Татьяну Лобач. Вновь тайное голосование и закономерный результат. Собрание демонстрирует единство во мнении. Так будет, конечно не всегда, отмечает на пресс-подходе глава города. Михаил Развожаев заявляет, что намерен посещать каждое заседание. Исполнительная и законодательная ветви власти должны работать в тесном контакте.

«С моей стороны всё будет сделано, чтобы Законодательное собрание работало с правительством в одной команде. Это не значит, что у нас не будет противоречий по каким-то вопросам, мало того, эти противоречия я даже приветствую, потому что, обсуждая с разных позиций любое решение, можно прийти действительно к тому решению, которое будет работать на благо города», – заявил врио губернатора Михаил Развожаев. «Дискуссии, споры, конечно, будут, и они нужны – в спорах рождается истина. Главное – чтобы споры не мешали решению вопросов, и я думаю, этого мы добьемся», – добавил Владимир Немцев.

По регламенту проходят ещё одни выборы – председателей комитетов и комиссий. В итоге комитет по законодательству и государственному строительству возглавил Сергей Колбин, комитет по городскому хозяйству – Вячеслав Камзолов, комитет по здравоохранению и социальной политике – Татьяна Щербакова. Образование, наука, культура и спорт будут находиться в ведении Елены Глотовой. Председателем комитета по экономике назначен Евгений Дубовик, Вячеслав Горелов – председателем комитета по градостроительству и земельным вопросам. Будет во втором созыве и единственная комиссия – по бюджету. Её возглавил Сергей Лисейцев.

Владимир Немцев предлагает внести изменения в статью 18 городского устава. И увеличить количество заместителей председателя до трех. Основание – в Заксобрании теперь представлены сразу 5 политических партий. Депутаты принимают законопроект в первом чтении. Второе через месяц. Следующий вопрос – назначение представителя законодательного собрания Севастополя в Совете Федерации. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Екатерины Алтабаевой. Совмещать две должности она уже не сможет, но свой округ без внимания не оставит.

«Нужно отдавать себе отчет, что в любом случае – депутат ты или нет, но это на твоих плечах, потому что люди делегировали мне полномочия, высказали просьбы и задачи, которые я бралась выполнить, и значит, будут выполнять!» – сказала Екатерина Алтабаева после голосования депутатов.

Последним вопросом – и довольно неожиданным – стало досрочное прекращение полномочий депутата Зубарева. Он проходил по избирательному списку «Единой России». Причины его решения остались не известны, но заместитель председателя собрания Татьяна Лобач сообщила, кто займёт его место, станет известно уже к следующей сессии.

Андрей Поперечнюк, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь