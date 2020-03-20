Первого заместителя директора ДИЗО Севастополя подозревают в превышении должностных полномочий

20 марта 2020     17
Первого заместителя директора ДИЗО Севастополя подозревают в превышении должностных полномочий

Прокурорская проверка установила факт нарушения законодательства первым заместителем директора департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя Константином Зиминым. А Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Следствие установило, что чиновник издал распоряжения о предоставлении бесплатно в собственность жителей Севастополя земельных участков по улицам Муромская и Ромашковая, это район улицы Горпищенко. Хотя по генплану города они расположены в лесной зоне и не могут быть переданы под индивидуальную жилую застройку.

Неправомерное отчуждение из государственной собственности этих участков повлекло существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства, а также причинил ущерб бюджету Севастополя на сумму почти 10 миллионов рублей, считает сторона обвинения.

Следователи сейчас устанавливают причины и обстоятельства, которые сподвигли Зимина на совершение преступления.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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