Первое масштабное выступление ансамбля Росгвардии РФ пройдёт в Севастополе

Выступление ансамбля песни и пляски Росгвардии РФ состоится 20 июня в 18:00 в Доме офицеров флота, сообщила пресс-служба Росгвардии по Республике Крым и Севастополю в среду.

«Нестареющий народный хит «Катюша» на фестивале прозвучит в исполнении руководителя ансамбля Росгвардии генерал-майора Виктора Елисеева и Заслуженной артистки РФ Наталии Елисеевой», – говорится в сообщении.

Концерт пройдёт в рамках благотворительного тура “Моя Россия”, который завершится в Ялте 23 июня.

Источник: Вести.Севастополь