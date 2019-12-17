Первое судно-беспилотник появится в Севастополе в 2021 году

17 декабря 2019     11
Первое судно-беспилотник появится в Севастополе в 2021 году

Учёные и студенты Севастопольского госуниверситета завершили разработку проекта безэкипажного океанографического судна. Концепцию создавали в рамках национальной системы связи «Маринет».

В перспективе ближайших десятилетий программа станет неким «глобальным морским интернетом», чтобы объединить корабли и суда в мировом океане. Это избавит экипажи от информационной автономности и поможет во время плавания оперативно получать данные о погоде, навигационной обстановке, обмениваться сообщениями друг с другом. На основе такой технической инфраструктуры для управления судами станет возможно использовать даже нейросети.

«Что значит «беспилотный функционал»? Судно само, без человека, сможет отходить от причала, двигаться по заданной траектории, возвращаться назад. Такого типа в мире нет. Есть в военной сфере, в других странах мира, но в гражданской отрасли судов, порядка 20 метров, не существует ни в одной стране мира», – рассказал проректор по развитию научной и инновационной деятельности СевГУ Максим Евстигнеев.

Системами беспилотного управления оснастят, в первую очередь, научно-исследовательское судно «Пионер-М». Его на данный момент спустили на воду корабелы Санкт-Петербурга. В конце 2020 года начнутся ходовые испытания. В 2021 году «Пионер-М» прибудет в Севастополь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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