Первомай в Севастополе: когда и где ограничат движение транспорта

30 апреля и 1 мая в Севастополе будет ограничено движение транспорта в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных Празднику весны и труда. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Так, с 23.00 30 апреля до 20.00 1 мая будут ограничены остановка и стоянка транспортных средств на участке ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, на пр. Нахимова, на ул. Советская от ул. Ленина до ул. Воронина, а с 09.30 до 14.00 1 мая — на участке ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, на пр. Нахимова, на участке ул. Советская от ул. Ленина до ул. Воронина.

С 23.00 30 апреля до 09.30 1 мая такое же ограничение будет действовать для всех видов транспорта, кроме общественного, на участке ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, на пр. Нахимова, а также на участке ул. Советской от ул. Ленина до ул. Воронина. “В случае осложнения дорожной обстановки временное ограничение движения всех видов транспортных средств, за исключением общественного транспорта, будет организовано по ул. Ленина от пл. Ушакова до пл. Суворова, а также ул. Портовой и ул. Троллейбусный спуск”, — добавили в пресс-службе.

Кроме того, 1 мая с 09.30 до 14.00 маршрутки не будут заезжать на центральное городское кольцо.