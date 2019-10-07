Первые итоги борьбы с дефицитом врачей в Севастополе

В селе Осипенко впервые прошёл «Субботник здоровья». Врачи 4-й городской больницы обследовали более 80 местных жителей. 20 из них пришли на приём к онкологам севастопольского онкодиспансера. Двое врачей переехали в Севастополь из Тюмени в рамках программы, которую проводит городской департамент здравоохранения, для снижения кадрового дефицита.

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Вы к нам надолго? Уже две недели пациенты Анастасии Моисеевой задают этот вопрос. Новый специалист онкодиспансера отвечает: планы большие. И добавляет: ещё чаще приходится слышать благодарность. За три года врачебной практики бывали разные случаи. Один запомнился особенно.

«Матка была увеличена до 38-и недель – беременность практически у женщины. По гистологии – это доброкачественное образование, то есть женщине повезло», – рассказывает онколог.

Операция прошла успешно. Приносить пользу – вот что главное, говорит врач. Уже в школе была чёткая цель – поступить в мединститут.

О том, что Севастопольский онкодиспансер приглашает новых специалистов, Анастасия узнала в начале лета. Три месяца раздумий. В родном городе – друзья, статус, устоявшийся коллектив. Но чашу сомнений в итоге перевесили перспективы.

«Хотелось переехать уже из холода в тепло. Строительство нового диспансера привлекло. То есть это возможности развития и роста карьеры», – объясняет Анастасия Моисеева.

Меньше недели, чтобы освоиться и за работу. Не только в поликлинике. «Субботник здоровья» в селе Осипенко – первый выездной приём. В кабинете амбулатории с Анастасией её коллега. Вместе работали ещё в Тюмени. Алексей Лебедев – второй новый онколог севастопольского диспансера.

За плечами двенадцатилетний опыт не только диагностики, но и хирургии.

«Хотелось бы привнести новые методы лечения онкологических заболеваний. Если всё сложится, мы планируем начать выполнять брахитерапию предстательной железы», – делится Алексей Лебедев.

Знакомство с Севастополем произошло на одной из медицинских конференций, которая проходила здесь в апреле. Город поразил Алексея и он решился на крутой поворот.

«Город зелёный, всё тут, природа, конечно, шикарная, то есть, море. Мне очень понравилось. В последующем, когда уже была предложена работа, вещи были собраны, упакованы в автомобиль и – в путь дорогу», – вспоминает он.

В Севастополе и дальше ищут врачей и фельдшеров. Сменить место жительства на сегодняшний день могут ещё 50 специалистов. Их привлекают не только отличным климатом, но надбавками к заработной плате, а особо востребованных медиков из других регионов – «подъёмными». От пятисот тысяч до миллиона рублей.

Ильдар Саудабаев, Наталья Бабкевич, Антон Кузнецов, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь