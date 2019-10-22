Первые итоги заседания наблюдательного совета по Большой Морской

Состоялось первое заседание наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской. Разработчики презентовали доработанный проект, в котором учли замечания, которые севастопольцы высказывали ранее.

Так, например, архитекторы представили новые эскизы фонарных столбов, скамеек и урн, выполненные по чертежам 50-х годов. А ещё показали образцы гранитной карельской плитки, которую будут использовать для мощения улицы. При этом разработчики отказались от самого тёмного цвета покрытия – об этом просили горожане. Ещё один спорный момент: прохождение военной техники с учетом предлагаемой схемы движения на площади Лазарева. По словам архитектора Олега Шапиро, разработчики обратились за консультацией в штаб Черноморского флота, официальный ответ пока ожидают. Говорили на заседании и об озеленении. Здесь своё заключение дали учёные Никитского ботанического сада. Они предлагают заменить все растущие деревья на итальянские сосны пинии и аризонские кипарисы. Эти растения лучше подходят для Севастополя с учетом климатических условий и вида почвы. Однако окончательное решение наблюдательному совету еще предстоит вынести. Но уже известно, что высаживать будут взрослые деревья, а не саженцы.

«Мне не понравились питьевые фонтанчики, понятно, что пока сертифицировано, но Большая Морская, если их делать, всё-таки заслуживает индивидуального проекта. По поводу озеленения – не готов комментировать, не специалист, но то, что вы привлекли Ботанический сад, о котором все говорят – это точно прорыв», – врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Заседание продолжается. О его итогах мы расскажем в наших эфирах завтра.

Источник: Вести.Севастополь