Первые итоги заседания наблюдательного совета по Большой Морской

22 октября 2019     21
Первые итоги заседания наблюдательного совета по Большой Морской

Состоялось первое заседание наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской. Разработчики презентовали доработанный проект, в котором учли замечания, которые севастопольцы высказывали ранее.

Так, например, архитекторы представили новые эскизы фонарных столбов, скамеек и урн, выполненные по чертежам 50-х годов. А ещё показали образцы гранитной карельской плитки, которую будут использовать для мощения улицы. При этом разработчики отказались от самого тёмного цвета покрытия – об этом просили горожане. Ещё один спорный момент: прохождение военной техники с учетом предлагаемой схемы движения на площади Лазарева. По словам архитектора Олега Шапиро, разработчики обратились за консультацией в штаб Черноморского флота, официальный ответ пока ожидают. Говорили на заседании и об озеленении. Здесь своё заключение дали учёные Никитского ботанического сада. Они предлагают заменить все растущие деревья на итальянские сосны пинии и аризонские кипарисы. Эти растения лучше подходят для Севастополя с учетом климатических условий и вида почвы. Однако окончательное решение наблюдательному совету еще предстоит вынести. Но уже известно, что высаживать будут взрослые деревья, а не саженцы.

«Мне не понравились питьевые фонтанчики, понятно, что пока сертифицировано, но Большая Морская, если их делать, всё-таки заслуживает индивидуального проекта. По поводу озеленения – не готов комментировать, не специалист, но то, что вы привлекли Ботанический сад, о котором все говорят – это точно прорыв», – врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Заседание продолжается. О его итогах мы расскажем в наших эфирах завтра.

Источник: Вести.Севастополь

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