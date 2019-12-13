Первые лица Севастополя весь день посвятили приему граждан

По всей стране сегодня проходит день приёма граждан. Севастопольцы могут задать свои вопросы напрямую исполняющему обязанности губернатора города Михаилу Развожаеву. Личный приём проходит в здании кинотеатра “Моряк” на Северной стороне города. Он продлится до 8 вечера.
Большинство вопросов людей адресовано департаментам городского хозяйства и земельных отношений. А вот количество обращений по здравоохранению и дорожному хозяйству снизилось. Всех, кто пришел на встречу, Михаил Развожаев выслушивает и по большинству обращений сразу же дает поручения профильным ведомствам, их представители тоже присутствуют на приеме. В течение дня над поступавшими вопросами работают начальники управлений и подразделений.
«Разные совершенно вопросы, есть и простые, которые мне непонятно, почему до сих пор не решены. Например, есть улица, которая не приписана ни к какому паспортному столу, и люди не могут получить ни одну справку, – рассказал журналистам Развожаев. – Есть много очень сложных, которые быстро не решишь. Будем заниматься, в любом случае, каждый человек, которого я сегодня приму, получит ответ от меня лично».
В Севастополе уполномоченные лица отвечают на вопросы горожан на 50 площадках. Личные приёмы проводят вице-губернаторы, главы всех департаментов, депутаты, руководители муниципалитетов и даже главные врачи городских больниц. Большинство из них отвечают на вопросы в порядке живой очереди, без предварительной записи.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь