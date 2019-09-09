Первые результаты выборов депутатов Заксобрания Севастополя

Данные пока предварительные, они ещё будут уточняться. На участках завершился подсчёт голосов. Глава Севизбиркома озвучил первые результаты голосования. Отчитались 10 участковых комиссий Ленинского района, обработано 5,43% от общего числа протоколов. Эти данные заведены в систему ГАС-выборы.

Единая Россия набрала 37,63%. Она лидирует на всех 10 участках.

ЛДПР – 18,9

КПРФ – 18,59

Справедливая Россия – 9,53

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость -7,19

Коммунисты России -3,4.

Явка на выборах в Севастополе составила 26.16%. Это данные Севизбиркома по 10 участкам, где обработаны все бюллетени.

Источник: Вести.Севастополь