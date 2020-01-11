Первые российские вертолётоносцы назовут «Севастополь» и «Владивосток»

Названия универсальным десантным кораблям достанутся «в наследство» от заказанных во Франции «Мистралей».

Решение присвоить отечественным вертолётоносцам, которые заложат в Керчи, названия «Севастополь» и «Владивосток», ранее предназначавшиеся для заказанных во Франции «Мистралей» принято Главным штабом ВМФ РФ.

«Главный штаб ВМФ решил назвать первые российские УДК «Севастополь» и «Владивосток», – приводит ТАСС слова своего источника. В ВМФ агентству информацию комментировать не стали.

Планируется, что два корабля-аналога вертолётоносцев типа «Мистраль» заложат на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в 2020 году. Военно-морскому флоту их должны передать в 2025 и 2026 годах.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: zalivkerch.com

Источник: Вести.Севастополь