Первые российские универсальные десантные корабли будут построены в Керчи

11 сентября 2019     33
Первые российские универсальные десантные корабли будут построены в Керчи

Разработка технического проекта на создание универсальных десантных кораблей (УДК) находится в финальной стадии. Предполагается, что эти корабли смогут нести на борту более 10 различных вертолетов. Также они получат большую доковую камеру для десантных катеров. Контракт на постройку будет подписан в ближайшие месяцы, сообщает ТАСС. А само строительство начнется в мае 2020 года на заводе «Залив» в Керчи.

Площадка судостроительного завода позволяет строить корабли длиной до 300 м, шириной до 50 м и водоизмещением более 150 тысяч тонн.

Как пишут Известия, еще в 2011 году Рособоронэкспорт заключил контракт с французской компанией на поставку двух вертолетоносцев «Мистраль», но позже изза санкций Евросоюза в отношении России контракт пришлось расторгнуть.

В министерстве промышленности и торговли России считают, что крымские судостроители способны строить боевые корабли, предназначенные для транспортировки вертолетов и самолетов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото РИА Новости

Источник: Вести.Севастополь

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