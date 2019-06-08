Первый в Крыму линейный ускоритель для точной лучевой терапии заработает в Севастополе

Первый в Крыму линейный ускоритель для точной лучевой терапии заработает в севастопольском онкодиспансере. Это произойдёт в сентябре. Такие сроки озвучил главный врач учреждения Василий Ощепков. О том, как сейчас работает диспансер, он рассказал руководителю исполнительного комитета Общероссийского народного фронта.

Михаил Развожаев побывал в учреждении в рамках своей рабочей поездки в Севастополь. Вместе с коллегами он осмотрел обновленные помещения диспансера, кабинет компьютерной томографии и лучевой терапии, где и установлен линейный ускоритель.

Ранее городские власти заявляли, что в этом году начнется строительство многопрофильного лечебно-диагностического корпуса учреждения.

«Понятно, что объект этот сейчас онкологический диспансер выходит из экспертизы. Президент поручил правительству очень пристально смотреть за реализацией этого проекта, понять причины мешали тому, что он не был сделан в предыдущие проектные сроки. Поэтому сейчас мы будем дальше смотреть за ситуацией, надеемся, что уже сейчас новые сроки, которые обозначены, исполнительной властью они будут выдержаны», – сказал Михаил Развожаев, руководитель исполнительного комитета ОНФ.

Источник: Вести Севастополя