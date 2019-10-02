Первый за 25 лет плавкран спустят на воду в Севастополе

2 октября 2019     14
Первый за 25 лет плавкран спустят на воду в Севастополе

10 октября со стапелей Севморзавода спустят на воду корпус плавкрана ПК-400, новейшего в линейке российских судов большой грузоподъёмности. Проект реализован больше, чем наполовину, сообщили конструкторы. Какие работы еще только предстоят?

Геннадий Облоухов с 1981-го года строит корабли. Из недавних проектов, в которых он участвовал – фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Сейчас бригадир вместе с рабочими крепит палубный такелаж к надстройке плавкрана “ПК-400”.

«Чувствую особенное удовлетворение, что всё-таки из-под наших рук выходят вроде бы как куски железа, а в итоге получается довольно симпатичная продукция», – говорит Геннадий Облоухов.

Строительство плавкрана начиналось с закладной таблички в ноябре 2017-го. Проектное название “ПК-400” – в индексе указана грузоподъёмность стрелы. Четыреста тонн – для сравнения это четыре скоростных пассажирских “Кометы”. Чуть менее, чем за два года рабочие собрали понтон – основной корпус судна.

Плавкран, по оценкам инженеров, готов только на половину. После спуска на воду и некоторых испытаний понтон начнут заполнять оборудованием: подъёмными механизмами, трубопроводами, кабелями и трансформаторами.

Главное помещение плавкрана – машинное отделение. Здесь рабочие уже смонтировали фундаменты под три основных и один стояночный двигатель. Ещё один дизель-генератор – резервный – будет находиться в надстройке. Он специально вынесен повыше для того, чтобы его ни при каких обстоятельствах не затопило водой.

Проектировали судно на севастопольском конструкторском бюро “Коралл”. Десятилетия КБ специализируется именно на плавучих кранах, которые затем строят на Севморзаводе. В советские годы таких проектов было больше семидесяти. В 90-х начался кризис и фактический простой. Сейчас предприятие постепенно восстанавливает объёмы производства. Увеличивается штат инженеров и рабочих, периодически завод берёт на обслуживание танкеры, сухогрузы, военные корабли. Плавкран “Севастополь” заложили в год 235-летия города и старейшей черноморской судостроительной верфи. Он стал символом возрождения Севморзавода.

«Это толчок для развития завода, это толчок в развитии технологии строительства плавкранов, инженерно-технического состава, – уверен Сергей Черногубовский, первый заместитель директора предприятия. – Параллельно у нас идёт строительство плавкрана “ПК-700”. Они, в принципе, схожие краны, оба являются несамоходными, просто по грузоподъёмности. Если этот рассчитан на 400 тонн, то тот рассчитан на 700».

ПК-400 “Севастополь” после достройки отправится работать в порты северо-запада России. Он станет первым в линейке тяжёлых плавкранов. В 2022-м со стапелей сойдёт ПК-700, его планируют задействовать для строительства российского атомного флота.

Ростислав Колмагоров, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

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