Первый кубок командующего ЧФ по регби пройдёт в Севастополе

23 июля 2019     13
Первый кубок командующего ЧФ по регби пройдёт в Севастополе

1-2 августа на стадионе “Севастополь” состоится первый Кубок командующего Черноморским флотом по регби, сообщила пресс-служба кубка во вторник. 

Участие в турнире примут команды со всех флотов России и сборная рязанских военно-воздушных десантников.

Программа мероприятий

1 августа

9:40 – торжественное открытие турнира.

10:00 – стартовый свисток матча-открытия Кубка.

2 августа

10:00 – старт матчей плей-офф.

17:00 – концерт и выставка вооружения и техники Черноморского флота.

В ходе финальной части турнира состоится розыгрыш автомобиля УАЗ и других призов, а для детей пройдет турнир по бесконтактному регби.

«После финального свистка команды выйдут на поле для церемонии награждения, которую проведут лично глава ФАС России Игорь Артемьев, и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев и командующий Черноморским флотом Игорь Осипов», – говорится в сообщении.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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