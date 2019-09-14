Первый освобождённый по обмену севастополец приехал в город

13 сентября 2019     23
Первый освобождённый по обмену севастополец приехал в город

Экс-депутат горсовета Владимир Галичий первым из участников обмена с Украиной вернулся в Севастополь. Ещё трое севастопольцев приедут в город в ближайшее время.

«Экс-депутат Горсовета Владимир Алексеевич Галичий вернулся в Севастополь – он был освобождён из украинской тюрьмы благодаря обмену заключёнными между Россией и Украиной», – рассказал депутата Госдумы Дмитрий Белик, участвовавший в процессе возвращения севастопольцев.

Врио губернатора Михаил Развожаев пригласил Владимира Галичего на первую сессию нового созыва Заксобрания, которая пройдёт 14 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: news.sevas.com

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Первый канал изменил систему голосования в шоу «Голос»
Первый канал изменил систему голосования в шоу «Голос»

В новом сезоне шоу «Голос» будет работать обновленная система голосования, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Первого канала. «Минувшим …


Устроено с умом: почему на Руси строили храмы во имя Божественной мудрости
Устроено с умом: почему на Руси строили храмы во имя Божественной мудрости

14 сентября 1052 года был освящен старейший из сохранившихся на Руси каменных храмов — собор Святой Софии в Новгороде. Вторую …


Падение 10-месячного ребёнка из окна расследуют, как причинение смерти по неосторожности
Падение 10-месячного ребёнка из окна расследуют, как причинение смерти по неосторожности

Уголовное дело возбуждено по результатам процессуальной проверки Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю. Следователи Гагаринского района установили, …


Проводится проверка по сообщению о бомбе на борту самолёта Симферополь - Казань
Проводится проверка по сообщению о бомбе на борту самолёта Симферополь – Казань

Самолёт уже приземлился в Симферополе. Пассажиры находятся в терминале аэропорта и ждут выдачи багажа. «Борт сел. Проведена проверка. Пассажиров и …


Первый освобождённый по обмену севастополец приехал в город
Первый освобождённый по обмену севастополец приехал в город

Экс-депутат горсовета Владимир Галичий первым из участников обмена с Украиной вернулся в Севастополь. Ещё трое севастопольцев приедут в город в ближайшее …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты