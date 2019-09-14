Первый освобождённый по обмену севастополец приехал в город

Экс-депутат горсовета Владимир Галичий первым из участников обмена с Украиной вернулся в Севастополь. Ещё трое севастопольцев приедут в город в ближайшее время.
«Экс-депутат Горсовета Владимир Алексеевич Галичий вернулся в Севастополь – он был освобождён из украинской тюрьмы благодаря обмену заключёнными между Россией и Украиной», – рассказал депутата Госдумы Дмитрий Белик, участвовавший в процессе возвращения севастопольцев.
Врио губернатора Михаил Развожаев пригласил Владимира Галичего на первую сессию нового созыва Заксобрания, которая пройдёт 14 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: news.sevas.com
Источник: Вести.Севастополь