Первый поезд "Таврия" встретили сотни севастопольцев

Седьмой петербургский поезд ещё проходит севастопольские туннели, а на перроне уже нарастает приятное волнение. Совсем скоро состав прибудет на вокзал. Многие пришли встречать его, хотя лично не знакомы ни с кем из пассажиров.

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Гостей с берегов Балтийского моря у моря Чёрного ждёт самый тёплый приём. Всем пассажирам подарят Единые городские карты Севастополя, чтоб могли бесплатно продолжить поездку по городу. Бутылка игристого вина лимитированной серии. И встреча с оркестром. Поезд, который был в пути больше 43 часов, возвещает о прибытии. В ответ – звучит «Легендарный Севастополь».

Гимном город будет встречать все поезда. Железная дорога открывает большие перспективы. Летом следующего года – запуск грузового сообщения. На полуостров пойдут составы с материалами и продукцией. А в гости в Крым можно приехать в любое время. Поезд с вагонами плацкарт, купе и СВ будет курсировать круглый год.

«Мы, конечно, ожидаем большой поток туристов в летний сезон, когда у нас будет летнее расписание, поездов будет гораздо больше. Но, факт в том, что легендарная семёрка сегодня возобновила свое движение», – делится врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут год бесплатно ездить этим поездом в вагонах СВ и купе. 97-летний Александр Попов командовал танком Т-34, который 9 мая 1944 года одним из первых ворвался в Севастополь. Ветеран приехал в Крым, который освобождал.

«Удобно по мосту проехать, лучше, чем в 43 году через Керченский пролив», – всепоминает ветеран Великой Отечественной войны Александр Попов.

По Крымскому мосту поезд проехал ночью и, конечно, никто не спал.

«Мы разбудили. Выключили полностью свет в вагоне, чтобы было хорошо видно мост и прокатились 20 минут. Радовались, хлопали, пели песни. Это была просто незабываемая поездка», – рассказывает проводник поезда «Таврия» Наталья Степанова.

На пути в Севастополь поезд пересёк Волгу, Дон и ещё больше 100 рек, прошёл по двум мостам и через шесть туннелей. Такое путешествие запомнится на всю жизнь.

«Во многих городах очень тепло встречали, провожали с флагами, с флагами Севастополя, России, Андреевскими флагами. В общем было очень интересно. Прекрасно нас обслуживали», – отмечает пассажир поезда «Таврия» Светлана Тарабукина. «Поезд шёл очень мягко. Очень, прямо, комфортно. Всё комфортно. Даже стука не слышно было. Мы уже завтра в Питер возвращаемся. Просто вот открыли мост», – говорит пассажир поезда «Таврия» Галина Фофанова.

Где ещё поезд встречают поцелуями? Со словом «Крым» из отпечатков помады он и поедет обратно. Надо ли ещё что-то говорить о том, как здесь ждали запуска пассажирских составов?

Прибытие поезда «Таврия» уже вошло в историю Крыма и всей России. Он первым прошёл по новому маршруту – из северной столицы страны на юг, через Керченский пролив по Крымскому мосту. Первая остановка в конечной точке маршрута, в Севастополе. И в этот же день в обратный путь. С этого момента Крым соединён с остальной Россией всеми возможными способами: по воздуху, по морю, автомобильной магистралью и теперь – железной дорогой.

Дорогой, которая снова соединила два города-героя. От избытка чувств гости и те, кто встречают, вместе поют о разлуке и встрече, которой теперь не помешает даже расстояние.

Олег Смирнов Вероника Андреева, Александр Попов, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь