Первый президент Украины заявил, что страна никогда не откажется от Крыма

Леонид Кравчук, руководивший независимой Украиной с 1991 по 1994 годы, заявил, что его страна “еще может вернуть Крым”, сообщает РИА Новости.

“Мы не откажемся никогда от территориальной своей целостности и от Крыма. Но сегодня уже Крым в системе российских отношений, Российской Федерации. И поэтому это уже будет другая схема возвращения Крыма в Украину. Когда она сработает, к сожалению, я сказать не могу. Но то, что она сработает, я сейчас в это верю”, – заявил Кравчук телеканалу “Прямой”.

Ранее Кравчук говорил о том, что войны за Крым не будет: Украина не готова к силовому варианту освобождения полуострова, поскольку “силы не равны” и в целом эта идея – “безумие”.

Также бывший президент Украины считает, что Донбасс “может сам вернутся в Украину”, но только в том случае, если конфликт будет решен мирным путем. Он поддерживает Михаила Зеленского в его стремлении установить мир.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь