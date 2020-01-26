Первый президент Украины заявил, что страна никогда не откажется от Крыма

26 января 2020     21
Первый президент Украины заявил, что страна никогда не откажется от Крыма

Леонид Кравчук, руководивший независимой Украиной с 1991 по 1994 годы, заявил, что его страна “еще может вернуть Крым”, сообщает РИА Новости.

“Мы не откажемся никогда от территориальной своей целостности и от Крыма. Но сегодня уже Крым в системе российских отношений, Российской Федерации. И поэтому это уже будет другая схема возвращения Крыма в Украину. Когда она сработает, к сожалению, я сказать не могу. Но то, что она сработает, я сейчас в это верю”, – заявил Кравчук  телеканалу “Прямой”.

Ранее Кравчук говорил о том, что войны за Крым не будет: Украина не готова к силовому варианту освобождения полуострова, поскольку “силы не равны” и в целом эта идея – “безумие”.

Также бывший президент Украины считает, что Донбасс “может сам вернутся в Украину”, но только в том случае, если конфликт будет решен мирным путем. Он поддерживает Михаила Зеленского в его стремлении установить мир.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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