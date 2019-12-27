Первый прямой поезд из Москвы прибыл в Симферополь

26 декабря 2019     14
Первый прямой поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Москва и Симферополь теперь тоже связаны прямым железнодорожным сообщением. На платформе во время прибытия звучала песня «Мой Симферополь – ворота Крыма».

Вокзал Симферополя впервые за последние пять лет буквально ожил. Первый поезд из Москвы пришли встречать сотни человек. На перроне было не протолкнуться. Чтобы стать участником исторического момента, места занимали с самого утра. Некоторые приехали специально из отдалённых городов полуострова.

Люди собрались у края платформы. Снимают прибытие поезда на телефон и машут пассажирам. Эмоции переполняют, многие даже плачут. Встречают, как и полагается, с крымским гостеприимством и радушием. И расспрашиваются об ощущениях от поездки.

На Поезде Москва – Симферополь аншлаг. Были проданы практически все билеты – 974 штуки. Двухэтажному поезду присвоен номер 27/28. Эмоции от поездки не скрывают даже проводницы.

Стоимость билетов из столицы России в столицу Крыма начиналась от 1900 рублей. В пути пассажиры пробыли 33 часа.

Ксения Попова

Источник: Вести.Севастополь

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Москва и Симферополь теперь тоже связаны прямым железнодорожным сообщением. На платформе во время прибытия звучала песня «Мой Симферополь – ворота …



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