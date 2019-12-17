Первый фестиваль профориентации стартует в Севастополе

Свои образовательные программы в фестивальном формате представят 9 севастопольских колледжей.

Первый региональный фестиваль профориентации получил название “Растим профессионалов России». Студенты и преподаватели колледжей представят для севастопольских школьников хореографические и вокальные номера и выступления театральных коллективов. Фестиваль направлен на популяризацию профессионального образования. Главной целью организаторы видят идею сформировать уважительное отношение к труду и повысить статус рабочей профессии.

Фестиваль будет проходить в Севастопольском промышленно-технологическом колледже им. Геловани.

Служба информации «Вести ФM Севастополь»

фото sevptk.ru

Источник: Вести.Севастополь