Первый центр поддержки добровольчества начал работу в Севастополе

В Севастополе по адресу улица Казачья, 9, начал работу первый ресурсный центр поддержки добровольчества, сообщила пресс-служба правительства города в четверг.

В центре добровольцы смогут получить консультации, проводить мероприятия, проходить курсы повышения квалификации, а также получить медиасопровождение своих проектов.

«Услугами ресурсного центра смогут воспользоваться добровольческие организации и организации, привлекающие к своей деятельности добровольцев, а также средства массовой информации, учебные заведения, коммерческие компании и просто горожане, реализующие добровольческие программы и проводящие политику социально ответственного предпринимательства», – говорится в сообщении.

Время работы центра с 8:30 до 17:00.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь