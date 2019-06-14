Первый этап "Евразисйких игр" стонгменов в Севастополе начался с травм

Международный спортивно-музыкальный фестиваль “Евразийских играх”, которые сегодня стартовали в Севастополе, начался с травм.

Латвиец Оскарс Мартужанс не дошел до заветного финиша совсем немного. В эстафете он выступал за двоих: партнер еще не полностью восстановился после травмы. И Оскарс за несколько минут перенес на себе 700 килограммов.

Более легкие травмы получили еще 3 спортсмена. Однако, как говорят силачи, это не всегда повод прервать участие в соревнованиях.

Спортсмены из 6 стран мира демонстрируют свои силы на фестивале силовых видов спорта, единоборств, здоровья и красоты “Евразийские игры”. На рекорд России силачи будут претендовать в воскресенье. В этот день фестиваль завершится показательными выступлениями и рок-концертом на площади Нахимова.

Вероника Андреева, Михаил Шурмель и Екатерина Малунова

Источник: Вести Севастополя