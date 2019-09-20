Первый этап реконструкции Большой Морской не предусматривает обновление фасадов

19 сентября 2019     23
Первый этап реконструкции Большой Морской не предусматривает обновление фасадов

Дать жителям города максимально исчерпывающие ответы на все вопросы по реконструкции Большой Морской поручил заместителям глава региона. Как происходит информирование людей, спросил Михаил Развожаев сегодня на заседании правительства Севастополя.

Во вторник представители департаментов провели встречу со старшими домов, расположенных на этой улице. На следующий день к обсуждению пригласили общественные организации. Также проведут встречи с теми, у кого ограничены возможности здоровья, и активной молодёжью. Временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул: то, что приоритет на обновлённой улице хотят отдать пешеходам – это понятная современная тенденция, но вопросы к организации автомобильного движения тоже обоснованы. Также Михаил Развожаев напомнил, что обновление фасадов домов на Большой Морской – следующий этап после благоустройства. Эта работа требует детальной подготовки и индивидуальных проектов.

“Это отдельный проект, на который в настоящее время пока и финансовых средств не предусмотрено. Он будет делаться в будущих периодах. И люди точно должны понимать, что это не связано сейчас с этой большой работой, к которой мы пока не готовы, к сожалению”, – уточнил врио губернатора.

Полный проект реконструкции центральной городской улицы с учетом корректировок планируется представить севастопольцам на следующей неделе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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