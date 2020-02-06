Перевернулся автобус «Горловка – Севастополь», погибли два человека

На территории ДНР, в районе Новоазовска, перевернулся автобус, следовавший по маршруту «Горловка – Севастополь».

По предварительным данным, два человека погибли, ещё 18, в том числе трое детей – пострадали, сообщил в своём Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.

Автокатастрофа произошла 6 февраля около 16:30. Автобус съехал с дороги и перевернулся, в нём находились 29 пассажиров.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото: ok.ru

Источник: Вести.Севастополь