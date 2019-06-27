Перевозившего канабис мужчину задержали в Севастополе

Сотрудники дорожно-патрульной службы задержали 31-летнего мужчину, который вел автомобиль в состоянии наркотического опьянения и перевозил в нем свертки с канабисом, сообщила пресс-служба МВД по Севастополю в четверг.

«Общаясь с автолюбителем полицейские обратили внимание на его странное поведение. Мужчина плохо ориентировался в пространстве и времени, его речь была невнятной, а координация движений нарушена. У водителя имелись признаки наркотического опьянения», – говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила, что изъятое у мужчины вещество – канабис. Как сказал задержанный, он сорвал дикий куст конопли, высушил его и хранил его для личного употребления.

Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование в связи с чем ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских лет на срок до двух лет.

Также за хранение и перевозку наркотиков в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Источник: Вести.Севастополь