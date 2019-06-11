Переговоры между УЕФА и Крымским футбольным союзом пройду в Москве

Переговоры между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Крымским футбольным союзом (КФС) могут пройти в Москве в конце августа, сообщил президент КФС Юрий Ветоха.

«Приехать в Крым функционеры УЕФА не хотят из-за угрозы санкций, ими было предложено два варианта – выстраивать взаимодействие на [площадке] в Киеве или в Москве. Конечно же, мы выбрали РФС, если будет принято решение. УЕФА обещает вернуться к этому вопросу в конце августа», – цитирует Ветоху информационное агенство ТАСС.

Президент КФС отметил, что на переговорах будут обсуждаться вопросы обучения футбольных судей из Крыма, а также развития детского футбола на полуострове.

Из-за санкций севастопольские команды не имеют возможности выступать в межрегиональных и всероссийских соревнованиях, а тренеры и ребята не имеют возможности получать звания и разряды.

Ранее ФК “Севастополь” стал чемпионом Премьер-лиги Крымского футбольного союза, сыграв в ничью с “Крымтеплицей” из Молодёжного.

Служба информации “Вести -Севастополь”

Источник: Вести Севастополя