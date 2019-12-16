Передано в суд дело об убийстве начальника сакского отдела МЧС

16 декабря 2019     16
Передано в суд дело об убийстве начальника сакского отдела МЧС

Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Евпатории, обвиняемого в убийстве сотрудника МЧС.

Злоумышленник был задержан по горячим. Им оказался ранее восемь раз судимый житель Евпатории. Он признался в совершении преступления, сообщает пресс-служба ГСУ РФ по Крыму и Севастополю.

Следствием установлено, что вечером 15 августа 2019 года между подозреваемым и сотрудником МЧС произошёл словесный конфликт на улице. Нетрезвый мужчина нанёс оппоненту удар в предплечье ножом и скрылся. Пострадавший сел в машину, чтобы добраться до больницы, но спустя несколько минут умер от раны, не совместимой с жизнью. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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