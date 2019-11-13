Передано в суд дело севастопольской банды, ограбившей две АЗС

Трое мужчин, один из которых неоднократно судим, тщательно продумывали детали нападений и скрывали лица под балаклавами.

Прокуратура Балаклавского района передала в суд уголовное дело в отношении троих местных жителей, обвиняемых в разбойных нападениях на территории Крыма, сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчины 1968, 1978, 1980 годов рождения, один из которых был неоднократно судим, в 2018 году ограбили две автозаправочные станции на территории Крыма.

По версии следствия, севастопольцы использовали при нападениях маски, а также предметы, похожие на пистолет, нож и газовый баллончик. Угрожая операторам, они забирали деньги в кассах.

Сотрудникам УМВД по Севастополю в результате оперативных мероприятий удалось задержать злоумышленников. Расследование провёл СО ОМВД по Балаклавскому району.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь