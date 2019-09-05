Передвижной голландский орган севастопольцы услышат на фестивале «Музыка дарит жизнь»

5 сентября 2019     20
Передвижной голландский орган севастопольцы услышат на фестивале «Музыка дарит жизнь»

14 сентября в 18:30 в Севастопольском центре культуры и искусств в рамках фестиваля «Музыка дарит жизнь» пройдет благотворительный концерт. Билеты на него стоят от 200 до 1000 рублей. Все собранные деньги будут направлены в отделение онкогематологии Крымской республиканской детской клинической больницы. Средства собирает благотворительный фонд «Будем милосердны».

На концерте зрители увидят передвижной трехмануальный орган голландской фирмы JOHANNUS. Его привез на полуостров народный артист России, солист Челябинской филармонии Владимир Хомяков. Также в программе выступления солистки Крымской государственной филармонии Анны Глушко, баяниста, заслуженного артиста Крыма Энвера Сеит-Абдулова и двух камерных хоров: Крымской филармонии «Таврический благовест» и Челябинской филармонии под управлением Ольги Селезневой.

Также выступит Севастопольский симфонический оркестр под руководством Владимира Кима.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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