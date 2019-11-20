Перед Гагаринской администрацией высадили березы

20 ноября 2019     22
Перед Гагаринской администрацией высадили березы

Саженцы берез привезли из местного питомника, и как уверяет глава администрации Алексей Ярусов, они обязательно приживутся.

39 деревьев высадили сегодня в сквере на пл. Комбата Неустроева работники администрации, общественники, спортсмены и местные жители. Приехали чемпион России по боксу Максим Коптяков и чемпион страны по дзюдо Антон Брачёв. Ухаживать за березами будут специалисты ГБУ «Парки и скверы».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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