Саженцы берез привезли из местного питомника, и как уверяет глава администрации Алексей Ярусов, они обязательно приживутся.
39 деревьев высадили сегодня в сквере на пл. Комбата Неустроева работники администрации, общественники, спортсмены и местные жители. Приехали чемпион России по боксу Максим Коптяков и чемпион страны по дзюдо Антон Брачёв. Ухаживать за березами будут специалисты ГБУ «Парки и скверы».
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
|
Пятый фестиваль национальных искусств состоялся в Самаре
В саратовском Дворце творчества детей и молодежи имени Олега Табакова прошел гала-концерт Пятого открытого городского фестиваля национальных искусств «В семье …
|
Перед Гагаринской администрацией высадили березы
Саженцы берез привезли из местного питомника, и как уверяет глава администрации Алексей Ярусов, они обязательно приживутся. 39 деревьев высадили сегодня …
|
Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнётся 1 июня 2020 года
Грузовые составы по железнодорожной части Крымского моста планируется запустить 1 июня следующего года. «Планируется 1 июня», – приводит ТАСС ответит …
|
ООН призвала США решить проблемы с визами
Шестой комитет Генеральной ассамблеи ООН принял резолюцию с призывом к США прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам из ряда стран, …
|
Сколько нужно России жителей для нормального функционирования нынешней модели экономики?
Новость о том, что поскольку в России не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов, врачей скорой помощи, Минздрав выставил на общественное …