Перед Днем Победы на «Диалоги с Героями» приглашают ветеранов войны

Севастополь присоединился к масштабному проекту Роспатриотцентра «Диалоги с Героями». В рамках этой акции по всей стране проходят встречи молодежи с участниками и тружениками Великой Отечественной войны, Героями России и Героями труда.

К студентам Севастопольского государственного университета пришел ветеран Михаил Латоха. Он встретил Великую Отечественную войну 15-летним мальчишкой, бежал из плена, партизанил в белорусских лесах, затем попал в регулярную часть. Студенты внимательно следили за каждым его словом.

«Задавали вопросы, в каких боях пришлось мне участвовать, за что я получил награды, за какие боевые дела. Мне, конечно, приятно встречаться с молодежью. Потому что и сам молодею на этих встречах», – рассказал потом ветеран.

“Диалоги с Героями” – такое название носит всероссийский проект. Его главная задача – дать молодёжи возможность пообщаться с интересными людьми в неформальной обстановке. Такие встречи в Севастополе проходят второй год.

«У нас уже прошло около 25 проектов. В этом году мы решили тоже продолжить, потому что это очень важный проект. Он направлен на патриотическое воспитание, на развитие нравственных ценностей у молодежи. Мы приглашаем ветеранов Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья могут прийти и передать свой опыт подрастающему поколению», – объяснила Наталья Шеховцова, специалист управления по делам молодежи и спорта Севастополя.

Участники Великой Отечественной рассказывают о событиях на личном примере. “Вопрос-ответ” – главный формат такого общения.

«Такие встречи позволяют лучше понимать прошедшие события, и ты начинаешь к ним более серьезно относиться, – поделилась впечатлениями Лада Гаврилова, студентка Севастопольского государственного университета. – Сейчас уже многие ветераны уходят от нас, их становится меньше, а память должна сохраняться и передаваться следующим поколениям».

В рамках Года памяти и славы и в преддверии празднования 75-летия Победы такие диалоги планируют чаще проводить именно с ветеранами Великой Отечественной войны. Герои встретятся не только со студентами, но и со школьниками.

Анастасия Репикова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь