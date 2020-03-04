Перед Днем Победы на «Диалоги с Героями» приглашают ветеранов войны

4 марта 2020     16
Перед Днем Победы на «Диалоги с Героями» приглашают ветеранов войны

Севастополь присоединился к масштабному проекту Роспатриотцентра «Диалоги с Героями». В рамках этой акции по всей стране проходят встречи молодежи с участниками и тружениками Великой Отечественной войны, Героями России и Героями труда.

К студентам Севастопольского государственного университета пришел ветеран Михаил Латоха. Он встретил Великую Отечественную войну 15-летним мальчишкой, бежал из плена, партизанил в белорусских лесах, затем попал в регулярную часть. Студенты внимательно следили за каждым его словом.

«Задавали вопросы, в каких боях пришлось мне участвовать, за что я получил награды, за какие боевые дела. Мне, конечно, приятно встречаться с молодежью. Потому что и сам молодею на этих встречах», – рассказал потом ветеран.

 

“Диалоги с Героями” – такое название носит всероссийский проект. Его главная задача – дать молодёжи возможность пообщаться с интересными людьми в неформальной обстановке. Такие встречи в Севастополе проходят второй год.

«У нас уже прошло около 25 проектов. В этом году мы решили тоже продолжить, потому что это очень важный проект. Он направлен на патриотическое воспитание, на развитие нравственных ценностей у молодежи. Мы приглашаем ветеранов Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья могут прийти и передать свой опыт подрастающему поколению», – объяснила Наталья Шеховцова, специалист управления по делам молодежи и спорта Севастополя.

Участники Великой Отечественной рассказывают о событиях на личном примере. “Вопрос-ответ” – главный формат такого общения.

«Такие встречи позволяют лучше понимать прошедшие события, и ты начинаешь к ним более серьезно относиться, – поделилась впечатлениями Лада Гаврилова, студентка Севастопольского государственного университета. – Сейчас уже многие ветераны уходят от нас, их становится меньше, а память должна сохраняться и передаваться следующим поколениям».

В рамках Года памяти и славы и в преддверии празднования 75-летия Победы такие диалоги планируют чаще проводить именно с ветеранами Великой Отечественной войны. Герои встретятся не только со студентами, но и со школьниками.

Анастасия Репикова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополь на сутки пришла фёновая погода
В Севастополь на сутки пришла фёновая погода

20 градусов выше ноля. 4 марта в Севастополе войдёт в историю метеонаблюдений как один из самых тёплых весенних дней. Правда, …


В Севастополе спасатели соревновались, кто лучше выполнит аварийные работы при ДТП
В Севастополе спасатели соревновались, кто лучше выполнит аварийные работы при ДТП

В Севастополе прошел финал соревнований по выполнению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП. В них участвовали восемь команд из пожарно-спасательных …


Бывшим заключенным в Севастополе предлагают новый вид социальной адаптации
Бывшим заключенным в Севастополе предлагают новый вид социальной адаптации

К социальной работе с людьми, вернувшимися из мест лишения свободы, подключится одна из севастопольских некоммерческих организаций. Идея её сотрудничества с …


На Украине обнаружили шесть человек с подозрением на COVID-19
На Украине обнаружили шесть человек с подозрением на COVID-19

14:38 Украинские санитарные органы обнаружили в стране шесть человек с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Источник: Россия Сегодня


Панич: МОК не признал подписи Родченкова поддельными, мы продолжаем на этом настаивать
Панич: МОК не признал подписи Родченкова поддельными, мы продолжаем на этом настаивать

14:43 Адвокат Алексей Панич, который представляет интересы экс-биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой в Спортивном арбитражном суде (CAS), …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты