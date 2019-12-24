Перед Новым годом в Севастополе стартовал глобальный обмен игрушками

В Севастополе волонтёры занялись реставрацией игрушек. Идею вещеворота подсмотрели у волонтёров «Красного креста. Их секонд-хенды с одеждой приносят прибыль, а благотворители тратят её на гуманитарную помощь.

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Стол заполняется игрушками в одно мгновение. И не скажешь, что для многих это – момент расставания.

«Я все машинки поломал, и они слишком большие для меня. И я вот эту отдал. Я думаю, зачем жадничать, если можно отдать», – делится участник проекта «Подари игрушке дом» Тимур Садовников. «Мою мышку звали Алиса. Я с ней играла. Потом несколько раз моя сестричка её рвала, а мама зашивала. Я хотела поделиться со всеми, кто о ней мечтал», – рассказывает участник проекта «Подари игрушке дом» София Бульчикова.

Подогревает ещё и надежда на то, что, отдав свою игрушку, можно получить взамен другую. Причём, редкую.

Среди игрушек, которые приносят дети, до сих пор попадаются очень необычные экземпляры. Например, таких пупсов начали производить в конце 70-начале 80-х годов. А значит, тот ребёнок, которому эта игрушка принадлежала изначально, уже теперь чья-то мама.

Куклу, тут же окрещённую Светой, в первозданном виде не отдадут. Сначала её сделают принцессой. Новая причёска и платье. И таких игрушек на реставрацию у организаторов сейчас несколько сотен.

«Есть игрушки из разряда «из пяти собери одну». Это вот машинки. Колесо если найдём, будет очень хорошо. Роботы-трансформеры тоже. Если нам удастся поколдовать, что-то, возможно, получится», – поясняет руководитель проекта

«Подари игрушке дом» Любовь Шмиголь.

Чем ближе ко дню передаривания, тем дольше засиживаются мастера. Мария Кобылянская уже научилась восстанавливать и современных модных кукол, и мягкие игрушки. И начала мыслить философски о том, нужно ли сохранить энергетику и идею конвейерной игрушки.

«Бывает, что нет. Бывает, что и не нужно. И тогда появляется кукла в новом образе. Кукла любимая, перевоплощается. Какой-то новый образ, появляются новые задумки для игры. Очень большая фантазия работает», – размышляет Мария Кобылянская.

Если любимца среди игрушек маленький обменщик не найдёт, есть вариант – книги. Ими сейчас занимаются самые молодые волонтёры.

«В каждой книге чувствуется душа владельца. От маленьких потёртостей до отпечатков. Даже когда в данный момент ты реставрируешь книгу, чувствуешь эмоции, которые испытывал ребёнок, отдавая книгу в новые руки», – считает волонтёр проекта «Подари игрушке дом» Татьяна Тевонян.

Книги и игрушки на акцию приносят мешками. Участников даже меньше, чем подарков. Сейчас организаторы размышляют, как реставрированные произведения передать севастопольским больницам. Чтобы подарить игрушке ещё не один новый дом.

Евгения Квашнина, Антон Терёшкин, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь