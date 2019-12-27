Перед Новым годом на экраны Севастополя вышла комедия со сказочным сюжетом

Накануне новогодних праздников в кинопрокат вышла комедия «Холоп». Фильм снимался при поддержке телеканала «Россия» в традициях отечественного кино.

<!-- -->

Такие персонажи часто встречаются в нашей жизни, и на дорогах, и в выпусках новостей.

Но никогда ещё для перевоспитания мажора не заходили так далеко.

Комедия положений в лучших традициях нашего кино. Когда успеваешь и повеселиться… и посочувствовать… и понять, что главное в жизни.

«Всё это кино про любовь. Просто она имеет определённую форму. Иногда она смешная. Иногда даже жёсткая», – рассказывает актёр Милош Бикович.

Блестящий актёрский состав: Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Александр Самойленко, Саша Бортич. История отцов и детей, где уже неясно, кто кого перевоспитывает.

У этой комедии все шансы стать новым семейным хитом. Нет пошлого юмора, зато есть элементы сказки, которой всегда так хочется перед Новым годом. А ещё две любовных линии и отсылки к другим известным комедиям. В общем, каждый найдёт что-то для себя.

В фильме нет ёлок и другого новогоднего антуража. Но есть ли праздничное ощущение после просмотра?

«Хорошая актёрская игра. Очень приятный сюжет. Весь зал смеялся. Я думаю, что даже перед Новым годом, он не очень новогодний, но дарит хорошее настроение», – делится зрительница Виктория Агаркова.

Кем станет мажор, побывав холопом? И так ли уж сказочна эта история, которую стоит увидеть на большом экране?

Олег Смирнов, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь