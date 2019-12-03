Перекресток улиц Богданова и Челюскинцев будет регулировать светофор

3 декабря 2019     8
Перекресток улиц Богданова и Челюскинцев будет регулировать светофор

На перекрёстке улиц Богданова и Челюскинцев появился первый светофор в современной истории Северной стороны. Приоритет движения теперь будет у тех, кто поворачивает с Богданова на площадь Захарова, а также для автомобилей, которые едут из Любимовки в направлении кинотеатра «Моряк».

Мастер «Севавтодора» Андрей Мазнев включает новый светофор на перекрёстке улиц Богданова и Челюскинцев. Автомобилисты в замешательстве – кто-то заметил перемены, некоторые по-прежнему едут по памяти. Но знаков “уступи” и “главная дорога” давно стало недостаточно, чтобы регулировать местный трафик.

«Основной поток будет направлен на площадь Захарова, и также с Любимовки основной поток пойдет в сторону Захарова. Приоритет проезда светофора будет отлажен таким образом, – объяснил мастер. – И будет стрелка, которая будет пропускать транспорт направо, на Любимовку, чтобы не затруднять движение основного потока».

Правая стрелка будет почти всегда зелёной, чтобы транспорт не скапливался. На проектирование объекта ушёл месяц. А впервые об установке светофора на этом перекрёстке задумались ещё в советское время.  

«При разборке архивных документов по светофорам был обнаружен некий проект по улице Богданова-Челюскинцев, датированный 1989 годом. Вот буквально юбилей, 30 лет светофора этот ждали. Для Северной стороны это первый светофор, который появился в новой истории», – рассказал Сергей Волков, начальник отдела организации работ по безопасности дорожного движения.

Пешеходный переход перенесли на 10 метров дальше от перекрёстка. Этого требуют нормативы безопасности, как и звуковую сигнализацию, которая теперь будет связана с зелёным светом пешеходного светофора.

Зимой разметку наносят холодным пластиком, сверху состав посыпают стеклошариками – они отражают свет фар. Чуть позже на подъёме со стороны Богданова, перед светофором проезжую часть разделят на две полосы для поворота в каждом направлении.

Часть бригады перемещается в Орловку: там рабочие монтируют солнечные панели напротив 36-й школы. Системами автономного освещения в Севастополе на сегодня оборудовали больше 30 пешеходных переходов – в основном в тех местах, где мощности дорожных фонарей не хватает, чтобы издалека увидеть человека.

До конца года ещё десять пешеходных переходов в городе оборудуют подсветкой. Большая часть находится на дороге в сторону посёлка Кача. А перед зебрами, которые расположены у школ, помимо фонарей установят светофор типа Т-7: моргающий жёлтый сигнал, который будет дополнительно привлекать внимание водителей.

Ростислав Колмагоров, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь

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