Перекресток ул. Генерала Мельника и Второй обороны станет турбокольцом

Новая схема движения будет введена на пересечении улиц Генерала Мельника, Второй обороны и Лабораторного шоссе до 15 октября. В Севастополе хотят привить водителям культуру прохождения перекрестков с круговым движением.

Разметка на «турбокольце» отличается от обычного кругового перекрестка, и сегодня работники Севавтодора начали наносить ее на асфальт. Пока только линии, а направляющие стрелы и островки появятся позже.

«При наблюдении за дорожным движением на выбранном перекрестке нередко замечались заторовые и аварийные ситуации, вызванные проездом «кольца» по кратчайшей траектории с использованием внутренней полосы движения, – говорит начальник отдела организации работ по безопасности дорожного движения Сергей Волков. – В часы пик из трех кольцевых полос движения транспортные средства пытаются поместиться в одну полосу на улице Второй обороны. С помощью изменения схемы разметки движение по перекрестку и съезд с него в указанном направлении будет осуществляться только в одну полосу. Соответственно, транспортные средства, двигающиеся со стороны ул. Ревякина, смогут проезжать круговое пересечение в направлении Лабораторного шоссе с меньшими задержками».

Пока водители не привыкнут к новой схеме движения, на кольце будут стоять оранжевые столбики для исключения нарушений на перекрестке.

Еще одно нововведение – дорожная разметка 1.26, так называемая «вафельница» – появится на пересечении улиц Олега Кошевого, Николая Музыки и Котовского, а также на площади Восставших. В начале осени такую «вафельницу» уже нанесли на перекрестке ул. Большой Морской и Адмирала Октябрьского.

Источник: Вести.Севастополь