Переплывшие Байкал крымчане установили мировой рекорд

Двое спортсменов из Крыма переплыли озеро Байкал и установили мировой рекорд, сообщила сегодня пресс-служба Минспорта республики.

Цель заплыва – привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения самого глубокого озера в мире.

«Заплыв начался в поселке Листвянка Иркутской области 5 августа в 5:30 утра, а завершился в селе Выдрино в Бурятии 6 августа, в 4:35 утра по местному времени», – говорится в сообщении.

Всего в заплыве участвовали три человека: основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо “Слава” Вячеслав Тимошенко, спортсмен клуба Евгений Семенякар и руководитель федерации современного мечевого боя Чечни Заур Закраилов. Меньше чем за сутки они преодолели расстояние около 50 километров.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото: goodfon.ru

Источник: Вести.Севастополь