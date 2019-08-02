Переплыв Босфор, трое севастопольцев получили звания межконтинентальных пловцов

Севастопольские спортсмены, переплывшие пролив Босфор, вернулись домой. Межконтинентальный заплыв из Азии в Европу проходил в июле в Стамбуле. На старт вышли больше двух с половиной тысяч человек из 40 стран.

Квота для жителей России – 400 человек. Обычно слоты раскупаются за считанные минуты после старта продаж. Приобрести их успели трое севастопольцев – Сергей Жестков, Денис Скибинский и Родион Типцов. К заплыву спортсмены готовились три месяца. Участникам необходимо было проплыть шесть с половиной километров не больше, чем за два часа. Сам пролив гораздо уже. Поэтому организаторы проложили дистанцию вдоль берегов, мимо острова Галатасарай и под одним из мостов. Участникам заплыва важно было не попасть во встречное течение и не заблудиться.

«Условия и регламент соревнований были такими, что мы должны были плыть только в плавках и шапочке, без всяких гаджетов и всего остального. Скибинский проплыл за час и три миниуты, за 1:08 проплыл я. На третьем месте Родион Типцов. То есть, мы показали очень хороший результат, если брать эту дистанцию», – рассказывает участник заплыва Сергей Жестков.

Теперь севастопольским спортсменам присвоен титул межконтинентальных пловцов. И они собираются участвовать в соревнованиях на следующий год, чтобы улучшить собственный результат.

Служба информации «Вести –Севастополь»

Фото с сайта sportfair.it

Источник: Вести.Севастополь