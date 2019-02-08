Перспективы взаимодействия музеев военной истории и Россотрудничества

7 февраля 2019     70
Перспективы взаимодействия музеев военной истории и Россотрудничества

3 февраля 2019 года состоялась рабочая встреча директора Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николая Мусиенко, директора Музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексея Дементьева и заместителя руководителя Россотрудничества доктора экономических наук Павла Шевцова. На встрече присутствовали также сотрудники Федерального агентства Наталья Кулишенко и Андрей Красильников.

Россотрудничество подведомственно Министерству иностранных дел Российской Федерации, его деятельность направлена на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России. Федеральное агентство активно содействует продвижению русской культуры в мире, развитию народной дипломатии, поддерживает соотечественников за рубежом.

На встрече обсуждались перспективы взаимодействия музеев военной истории и Россотрудничества, развитие гуманитарных международных связей учреждений культуры и представителей общественной дипломатии зарубежных государств, реализация проектов по представлению культурного наследия России за ее пределами.




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