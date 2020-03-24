Пескоструй не поможет очистить фасады домов в центре Севастополя

Очистить фасады домов на Большой Морской, площадях Лазарева, Ушакова и проспекте Нахимова с помощью пескоструйного аппарата не получится. Попытка уже была, и она показала, что инкерманский камень, из которого построены дома, такой обработки не выдерживает. Это слишком мягкий материал, рассказал на пресс-конференции врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

“Около кинотеатра “Победа” есть несколько стенок из инкерманского камня, которые позднее были замазаны гипсом, штукатуркой. Мы стали убирать эти слои пескоструем, хотели и сам камень почистить, но не получилось: он тоже уходит, – сообщил Развожаев. – Поэтому мы вернулись к тому, чтобы в ручном режиме шлифовать эти стенки. Это работа небыстрая, кропотливая, мы будем аккуратно всё делать”.

После реконструкции проезжей части и тротуаров на Большой Морской предстоит новый ремонт – фасадов домов, который – теперь это уже стало понятно – придется делать вручную.

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Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь