Песни военных лет звучали во Дворце детского и юношеского творчества

18 февраля 2020     13
Песни военных лет звучали во Дворце детского и юношеского творчества

В Севастополе, во Дворце детского и юношеского творчества открыт ежегодный конкурс «Я и мой учитель». В этом году он состоится уже в девятый раз и посвящен 75-летию Победы. 

Со своими руководителями выступили 43 творческих коллектива. Это более 700 участников. Лучшие из них приняли участие в итоговом гала-концерте. Среди наставников – не только педагоги дополнительного образования, но и учителя английского языка и математики.

Для школьников и воспитанников детских садов организаторы придумали несколько номинаций: вокал, хореография, театрализованное выступление. Некоторые участники вышли на сцену впервые.

«Мы выбирали эту песню очень долго, с учителем и с девочкой, с которыми мы выступали. Конкурс к нам пришел, учительница предложила, и мы решили участвовать», – рассказал ученик средней общеобразовательной школы №6 Денис Мельников.

Организаторы уже готовятся к проведению следующего конкурса, в котором будут участвовать школьные театры Севастополя. Результаты фестиваля станут известны в апреле, на этой неделе прошел первый отборочный этап.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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