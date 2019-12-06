Песни Пахмутовой прозвучат в Севастополе в оперной версии

Для любителей классической музыки в Севастополь из Симферополя вновь приедут музыканты Симфонического оркестра Крымской филармонии, под управлением Александра Долинского. А куда еще сходить и что посмотреть – в нашей рубрике «Афиша».

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8 декабря в 17:00 – ДКР – концерт «Ты моя мелодия»

Песни Александры Пахмутовой прозвучат в Севастополе не только в эстрадном, но еще и в оперном исполнении.

7 декабря в 12:00 – выставочный центр Севастопольского государственного военно-исторического музея-заповедника на ул. Ленина, 35 – выставка «Духовное макраме»

В прошлом артист театра и кино, крымчанин Владимир Денщиков после тяжелой болезни стал автором уникальной техники по созданию икон. Он их вяжет из тонкой льняной нити.

7 декабря в 18:30 – театр им. Луначарского – спектакль «Чайка»

На сцене театра спектакль – лауреат фестиваля «Золотой грифон». Он идет 2 часа 20 минут, и каждый герой в нем главный.

7 декабря в 19:00 – ДКР – концерт «Чиж и Ко. 25 лет»

Коллектив в этом году отмечает 25-летие. С начала 90-х и до сих пор Сергей Чиграков отличается постоянством зрительского признания, а все благодаря покровительству ленинградского рок-клуба, и первой записи на виниле.

Анна Сорокина

Источник: Вести.Севастополь