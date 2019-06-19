Петербургские поэты Анна Долгарева и Игорь Никольский встретились с севастопольцами

Петербургский андеграунд в противоатомном убежище. Впервые в музее «Подземный Севастополь» на улице Ленина выступили поэты Анна Долгарева и Игорь Никольский. Эта поэзия новая, современная, формально ее определяют как философскую или городскую лирику. Такой формат встреч с любителями поэзии для города в новинку.

Анна Долгарева уточняет: ее стихи про вневременную Россию. Критики ее речь называют долгожданной – свежий взгляд и поэтический слух на самые острые события. Именно после своих поездок на Донбасс поэзия Долгарёвой стала запоминаться многим как в социальных сетях, так и в зоне военных действий – так точно была найдена интонация. Анна сама пережила потери, уехав из Петербурга на Донбасс в качестве военного корреспондента.

Вместе с поэтом Игорем Никольским они посещали Донбасс с концертами и выступлениями. Такие поездки меняют угол зрения, но все же главной для вдохновения темой Игоря остается Санкт – Петербург. Его поэзия – для всех поколений.

«У нас был случай в Нижнем Новгороде: к нам на концерт пришло три поколения одной семьи: бабушка, мама и дочка – и всем трем понравилось, – говорит Игорь. – Позволю сказать о себе в третьем лице: Игорь Никольский пишет о мрачном Питере, войне, алкоголе и несчастной любви, потому что он не пишет о том, чего нет в его жизни».

У каждого из них поэзия – не единственной занятие. Игорь Никольский занимается переводами с английского, Анна продолжает журналистскую деятельность. Считают, что жизненная правда иногда важнее поэзии.

«Я продолжаю ездить на Донбасс, я привожу оттуда донбасские сводки, я знаю, что среди массового зрителя, читателя эта информация сейчас не столь востребована, но я стараюсь писать так, чтобы это читали», – рассказывает Анна Долгарева.

Такие встречи с читателями – опыт, скорее, больших городов, как Москва или Петербург, но в музее «Подземный Севастополь» настаивают: формат необходимый – и собираются продолжать.

Ксения Егорова, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь