Петербургский «Архимед» сделает центр Севастополя светлее

2 октября 2019     41
Петербургский «Архимед» сделает центр Севастополя светлее

Световые шары на чугунных стойках установят на площади Ушакова возле театра имени Лавренёва. Контактную сеть троллейбусов переключат на специально укреплённые опоры, которые будут выполнять функцию фонарей. Специальными приборами оформят парковый свет.

Освещением Большой Морской в Севастополе займётся компания из Санкт-Петербурга «Архимед». Об этом севастопольским депутатам рассказал главный архитектор московского архитектурного бюро «Wowhaus» Олег Шапиро.

«Одной из важных задач, поставленных перед нами, было переключить контактную сеть троллейбуса с фасадов зданий на стойки, и это удалось. Это современный прибор. Он близко повторяет то, что есть – это направленный вниз светильник, отвечающий всем современным требованиям. Но мы поговорим с «Архимедом», чтобы они сделали навершие фонаря таким, каким оно было», – сообщил Шапиро.

Вести ФМ – Севастополь 

Фото с сайта obyektiv.press

Источник: Вести.Севастополь

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