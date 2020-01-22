Пешеходам вернут тротуар, перекрытый строительным забором у ветлечебницы

22 января 2020     12
Пешеходам вернут тротуар, перекрытый строительным забором у ветлечебницы

Во время строительных работ у севастопольской ветеринарной клиники на улице Бутырской, рабочие полностью перекрыли тротуар для пешеходов.

Вокруг строительной площадки лабораторного корпуса были установлены ограждения, перегородившие тротуар. Сейчас люди ходят по проезжей части. Сама дорога, по их словам, перегружена. А тротуар с другой стороны местами перекопан.

«Рядышком находится «Кванториум», где занимаются дети. Рядышком находится школа. Я хожу, допустим, в больницу нашу, в третью поликлинику, и мне приходится обходить, выходить на проезжую часть или идти по той стороне. Это очень неудобно. Мамы с колясками – тоже по проезжей части, им приходится, детский сад рядышком», – рассказывает житель улицы Белостокской Елена Ковалёва.

Жители добавляют: против стройки необходимого городу учреждения они не выступают, просят лишь сдвинуть конструкцию и обеспечить им безопасный путь домой. Сегодня на место строительства выехали представители Департамента капитального строительства города. Они разъяснили, что согласно документации, одобренной Главгосэкспертизой России, территория нового объекта на метр выходит на проезжую часть. Именно этим проектом и руководствовался подрядчик, устанавливая ограждение. Как исправить ситуацию, обсудят с Госавтоинспекцией.

«Это только ограждение для безопасного производства строительно-монтажных работ в период строительства. При окончании строительства объекта уже недвижимости будет обратно с земельным участком передан в казну города Севастополя в размерах и объемах, которые подразумевает проектная документация», – комментирует ситуацию первый заместитель директора Департамента капитального строительства Севастополя Игорь Ахмедов.

На время строительства безопасную дорогу пешеходам всё-таки обеспечат. Вдоль забора для них построят отдельный коридор, в котором смонтируют освещение, а на проезжей части движение сделают односторонним и установят соответствующие дорожные знаки. Городскую ветклинику построят к концу этого года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Мужчина, обвиняемый в убийстве в севастопольском баре, предстанет перед судом
Мужчина, обвиняемый в убийстве в севастопольском баре, предстанет перед судом

Убийство произошло в феврале 2019 года в баре «Бенефис». Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, 1977 года …


Пешеходам вернут тротуар, перекрытый строительным забором у ветлечебницы
Пешеходам вернут тротуар, перекрытый строительным забором у ветлечебницы

Во время строительных работ у севастопольской ветеринарной клиники на улице Бутырской, рабочие полностью перекрыли тротуар для пешеходов. Вокруг строительной площадки …


Российский губернатор попал в аварию
Российский губернатор попал в аварию

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попал в аварию. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте. Он уточнил, что все живы …


Крымчанин, напавший на журналиста, предстанет перед судом
Крымчанин, напавший на журналиста, предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Евпатории, избившего во время съемок видеооператора телеканала «Крым24». Съемочная группа телеканала готовила репортаж …


Вести Севастополь 22.01.2020
Вести Севастополь 22.01.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Обход по проезжей части. Забор вокруг корпуса ветлечебницы закрыл тротуар для пешеходов. – Фасады, опасные для …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты