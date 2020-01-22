Пешеходам вернут тротуар, перекрытый строительным забором у ветлечебницы

Во время строительных работ у севастопольской ветеринарной клиники на улице Бутырской, рабочие полностью перекрыли тротуар для пешеходов.

Вокруг строительной площадки лабораторного корпуса были установлены ограждения, перегородившие тротуар. Сейчас люди ходят по проезжей части. Сама дорога, по их словам, перегружена. А тротуар с другой стороны местами перекопан.

«Рядышком находится «Кванториум», где занимаются дети. Рядышком находится школа. Я хожу, допустим, в больницу нашу, в третью поликлинику, и мне приходится обходить, выходить на проезжую часть или идти по той стороне. Это очень неудобно. Мамы с колясками – тоже по проезжей части, им приходится, детский сад рядышком», – рассказывает житель улицы Белостокской Елена Ковалёва.

Жители добавляют: против стройки необходимого городу учреждения они не выступают, просят лишь сдвинуть конструкцию и обеспечить им безопасный путь домой. Сегодня на место строительства выехали представители Департамента капитального строительства города. Они разъяснили, что согласно документации, одобренной Главгосэкспертизой России, территория нового объекта на метр выходит на проезжую часть. Именно этим проектом и руководствовался подрядчик, устанавливая ограждение. Как исправить ситуацию, обсудят с Госавтоинспекцией.

«Это только ограждение для безопасного производства строительно-монтажных работ в период строительства. При окончании строительства объекта уже недвижимости будет обратно с земельным участком передан в казну города Севастополя в размерах и объемах, которые подразумевает проектная документация», – комментирует ситуацию первый заместитель директора Департамента капитального строительства Севастополя Игорь Ахмедов.

На время строительства безопасную дорогу пешеходам всё-таки обеспечат. Вдоль забора для них построят отдельный коридор, в котором смонтируют освещение, а на проезжей части движение сделают односторонним и установят соответствующие дорожные знаки. Городскую ветклинику построят к концу этого года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь