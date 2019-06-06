Пешком по Алупке начала ХХ века

В Алупке планируют создать новый туристический маршрут по старому городу. Он пройдёт через улицу Фрунзе, в прошлом Воронцовскую. В 19-м веке там были сосредоточены дачи московской и петербургской интеллигенции. Любили отдыхать в старой Алупке и севастопольцы.

Краевед Александр Вертинский уже несколько лет собирает доказательства того, что в 19-м веке Алупка была туристической меккой России. Многие представленные на фотокарточках здания сохранились в своём первозданном виде: например, дом севастопольского фотографа Альфреда Циммермана. Он прославился тем, что в 1913-м году сделал серию фотографий императора Николая II при освящении алупкинского храма имени Александра Невского.

В Алупке более 200 старинных дач. Некоторые из этих домов сдавались в наём ещё полтора века назад. Так в путеводителе 1913 года написано, что номера стоили от 35 рублей до 150 рублей в месяц. Для сравнения средняя месячная зарплата рабочего тогда составляла 21 с половиной рубль. Отложив два жалования, он мог позволить себе отдых в Крыму.

Те, кто побогаче, останавливались в гостинице “Франция”. На её фасаде до сих пор читаются надписи “табак”, “электрическое”. Показывать их туристам и разрабатывать маршрут по старому городу краеведы вместе с сотрудниками Воронцовского дворца начали несколько месяцев назад. Участники проекта “Алупка. Старый город” предлагают демонтировать со стен слой штукатурки, чтобы восстановить старинные надписи на бывшей гостинице “Франция”.

Также в поле зрения активистов попало соседнее здание – бывшая дача орловского купца Аполлонова. Это здание – свидетель человеческой трагедии. Будучи одним из самых богатых купцов в Орле, Аполлонов с семьей встречал революцию на даче в Алупке. После установления Советской власти, в 1920 году Василия Аполлонова арестовали, и приказом Чрезвычайной Тройки города Алупки, он вместе с младшим сыном и зятем был приговорён к расстрелу. Тогда дачу национализировали, а позже она стала корпусом санатория “Солнечный”. И пока речь о полной реставрации здания не идёт, участники проекта “Алупка. Старый город” предлагают провести косметический ремонт фасадов старинных дач на улице Фрунзе, в прошлом улицы Воронцовской.

Анна Шустер, Александр Попов, Антон Терёшкин

Источник: Вести Севастополя