Пешком по Алупке начала ХХ века

6 июня 2019     14
Пешком по Алупке начала ХХ века

В Алупке планируют создать новый туристический маршрут по старому городу. Он пройдёт через улицу Фрунзе, в прошлом Воронцовскую. В 19-м веке там были сосредоточены дачи московской и петербургской интеллигенции. Любили отдыхать в старой Алупке и севастопольцы.

Краевед Александр Вертинский уже несколько лет собирает доказательства того, что в 19-м веке Алупка была туристической меккой России. Многие представленные на фотокарточках здания сохранились в своём первозданном виде: например, дом севастопольского фотографа Альфреда Циммермана. Он прославился тем, что в 1913-м году сделал серию фотографий императора Николая II при освящении алупкинского храма имени Александра Невского.

В Алупке более 200 старинных дач. Некоторые из этих домов сдавались в наём ещё полтора века назад. Так в путеводителе 1913 года написано, что номера стоили от 35 рублей до 150 рублей в месяц. Для сравнения средняя месячная зарплата рабочего тогда составляла 21 с половиной рубль. Отложив два жалования, он мог позволить себе отдых в Крыму.

Те, кто побогаче, останавливались в гостинице “Франция”. На её фасаде до сих пор читаются надписи “табак”, “электрическое”. Показывать их туристам и разрабатывать маршрут по старому городу краеведы вместе с сотрудниками Воронцовского дворца начали несколько месяцев назад. Участники проекта “Алупка. Старый город” предлагают демонтировать со стен слой штукатурки, чтобы восстановить старинные надписи на бывшей гостинице “Франция”.

Также в поле зрения активистов попало соседнее здание – бывшая дача орловского купца Аполлонова. Это здание – свидетель человеческой трагедии. Будучи одним из самых богатых купцов в Орле, Аполлонов с семьей встречал революцию на даче в Алупке. После установления Советской власти, в 1920 году Василия Аполлонова арестовали, и приказом Чрезвычайной Тройки города Алупки, он вместе с младшим сыном и зятем был приговорён к расстрелу.  Тогда дачу национализировали, а позже она стала корпусом санатория “Солнечный”. И пока речь о полной реставрации здания не идёт, участники проекта “Алупка. Старый город” предлагают провести косметический ремонт фасадов старинных дач на улице Фрунзе, в прошлом улицы Воронцовской.

Анна Шустер, Александр Попов, Антон Терёшкин

Источник: Вести Севастополя

Сейчас читают:

Новый сквер им
Новый сквер им. Астана Кесаева: лучше дольше, да лучше

 


Суд арестовал имущество ближайшего друга Порошенко
Суд арестовал имущество ближайшего друга Порошенко

Юрист Андрей Портнов, которого на Украине называют «юридическим киллером» Петра Порошенко, сообщил, что суд арестовал имущество экс-замглавы СБУ Виктора Кононенко. …


Вести Севастополь 6.06
Вести Севастополь 6.06.2019 Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Новый подход к реконструкции. Как меняется парк “Учкуевка”, наблюдают общественники. По плану, там должен был появиться …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты